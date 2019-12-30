Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nde görevli Uzman Dr. Gültekin Hoş, Hastane Başhekimi Camettin Atam ile sağlık personeli katıldı.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, organ ve doku nakline önem verdiklerini söyledi.

Organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli hususun organ ve doku bağışının temini olduğunu ifade eden Cerit, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip olduğunu aktaran Cerit, şunları kaydetti:

"Bizler toplum olarak bağışlamayı ve paylaşmayı seven bir yapıya sahibiz. Dinimiz de insanların birbirlerine yardımlaşmasını, dayanışmasını emreder. Bizler 'bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaktır ' anlayışına sahip insanlarız.

Geçtiğimiz ayda Kırklareli Devlet Hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin rıza gösterdiği 58 yaşında erkek hastamızın iki böbrek ve karaciğeri 18 saatlik süren prosedür tamamlanması ve cerrahi operasyon sonucu alınmış ve İstanbul'da 3 hastaya nakil edilmiştir. Bakanlığımızın ve Kuzey Marmara Bölge Koordinatörlüğümüzün desteği ile üstün çaba ve gayretler sonucu ilimizin ilk organ naklini gerçekleştirdik. Bağışta bulunan aileye bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum."

Hoş, daha sonra organ bağışı ve doku nakli konularında bilgiler verdi.

Kırklareli, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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