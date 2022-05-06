Kırklareli'nde organik gübrelemeyle verim artırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde organik gübrelemeyle verim artırıldı

06.05.2022 13:59

Kırklareli'nde "Çiftlik Atıklarının Bertarafı Projesi" kapsamında çiftliklerden elde edilerek tarım alanlarında kullanılan katı ve sıvı gübreyle verimde artış sağlandı.

Kırklareli'nde "Çiftlik Atıklarının Bertarafı Projesi" kapsamında çiftliklerden elde edilerek tarım alanlarında kullanılan katı ve sıvı gübreyle verimde artış sağlandı.

Türkiye'nin hububat ambarı olarak bilinen Kırklareli'nde farklı tarım teknikleri ile rekolte ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Vali Osman Bilgin'in himayesinde çevre kirliliğinin önlenmesi, organik üretim modelinin artırılması amacıyla 2020'de hayata geçirilen projeyle 300 baş ve üzeri hayvan olan çiftliklerde atık depolama tesisleri oluşturuldu. Depolanan hayvan atıkları vidanjörlerle çiftliklerden alınıp tarım arazilerinde doğal gübre olarak kullanıldı. Püskürtme yöntemiyle tarım alanlarına bırakılan gübreyle verim artışı sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, yaklaşık iki yıl önce başlattıkları projenin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Çiftliklerdeki gübrelerin tarım arazilerine serpildiğini anlatan Aksoy, bu sayede hem gübre tasarrufu yapıldığını hem de ekonomik kayıpların önüne geçildiğini ifade etti.

-"Verimde yüzde 30'a kadar artış sağlamış durumdayız"

Tarım arazilerinin organik gübreye kavuştuğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Aldığımız veriler iyi yönde. Verimde yüzde 30'a kadar artış sağlamış durumdayız. Eğer bu gübreleme dönemlerini de tutturabilir yani hasattan hemen sonra tarlamıza verebilirsek verim artışları devam edecek. Ayçiçeğinde daha önce dönüm başına 200 kilogram aldığımız alanlarda doğal gübreleme yöntemi ile 350 kilograma yakın ürün almaya başladık. Bu da çiftçimizi mutlu ediyor."

Çiftçilerin çiftliklerden doğal gübre alabilmek için sıraya girdiklerini belirten Aksoy, "Yakın zamanda bölgedeki alanların yüzde 70'ini doğal gübreye kavuşturacağız." dedi.

"Herkes memnun, verim arttı"

Kavakdere köyünde çiftçilik yapan Hüdaver Sert de doğal gübrelemeyle verimin artırıldığını dile getirdi.

Tarlasına ikinci kez doğal gübre attığını anlatan Sert, şunları kaydetti:

"Bütün arkadaşlar tarlalarına gübre attırmak istiyor, sıraya giriyor. Herkes memnun, verimler arttı. Hiç sıkıntı yok. Geçen yıl buğdaydı bu tarla, iki sefer gübre atıyordum bu yıl bir kez attım. Şimdi ayçiçeği ekeceğim için organik gübre kullanacağım, diğer gübreden kullanmayacağım. Topraklarımız kumsal, yağmurdan sonra sıkma yapıyor ama gübre atıldığı için toprak salıyor, bitki daha güzel oluyor."

Kırklareli'nde organik gübrelemeyle verim artırıldı
Kırklareli'nde organik gübrelemeyle verim artırıldı
Kırklareli'nde organik gübrelemeyle verim artırıldı
Kırklareli'nde organik gübrelemeyle verim artırıldı

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Kaynak: AA

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