Kırklareli'nde orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor - Son Dakika

Kırklareli'nde orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor
12.08.2021 13:46
Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor.
Ülkenin birçok bölgesinde yaşanan yangın felaketlerine karşı orman yangınları önlenmesi amacıyla Kırklareli Valiliği 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yasağın ardından Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ormanlık ve mesire alanlarda denetim çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Aynı zamanda olası yangınlara karşı da ekipler hem drone ile havadan hem de karadan kontrollerini sürdürüyor. - KIRKLARELİ
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