Kırklareli'nde orman yasağına uymayan 14 kişiye 5 bin 978 lira ceza kesildi - Son Dakika

Ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınların önlenmesi amacıyla Kırklareli'nde de 30 Temmuz'dan 31 Ağustos tarihine kadar uygulanan ormanlara giriş yasağını ihlal eden 14 kişiye 5 bin 978 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde ormanlık alanda piknik yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırmada Ş.G., A.G., B.G., M.Ö., S.S., F.A., A.A., A.E., Y.E., M.K., E.T., Y.Y., S.Y. ve C.Y'yi piknik yaptığını tespit eden ekipler kişi başı 427 lira olmak üzere toplada 5 bin 978 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ