Kırklareli'nde orman yasağına uymayan 3 kişiye bin 281 lira ceza - Son Dakika

Ülkenin dört bir yanında yaşanan orman yangınların önlenmesi amacıyla Kırklareli'nde de 30 Temmuz'dan 31 Ağustos tarihine kadar uygulanacak olan ormanlara giriş yasağını ihlal eden 3 kişiye bin 281 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Selvez Koyu mevkisinde piknik yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırmada 3 kişinin piknik yaptığını tespit eden ekipler Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine muhalefet suçundan kişi başı 427 lira olmak üzere toplamda bin 281 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ