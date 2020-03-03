Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde kimyasal madde incelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde kimyasal madde incelemesi - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde kimyasal madde incelemesi

6 saat önce

Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kimyasal madde incelemesi yapılıyor.

Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde kimyasal madde incelemesi, System.String[]

Kırklareli'nde ormanlık alana atılan varillerde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kimyasal madde incelemesi yapılıyor.

Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler varillerin bazılarında kalıntı halinde kimyasal olduğu değerlendirilen sıvı madde bulunduğunu belirledi.

Köy Muhtarı İbrahim Demirgök, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce ormanlık alanda variller gördüklerini ve durumu jandarma ekiplerine bildirdiklerini söyledi.

Varillerin bazılarında kimyasal madde olduğunu düşündüklerini ifade eden Demirgök, "Ne olduğu belli değil. Biz köy olarak tedirgin oluyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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