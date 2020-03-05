Kırklareli'nde ormanlık alana kimyasal varil atan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ormanlık alana kimyasal varil atan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alana kimyasal varil atan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde, ormanlık alana içinde kimyasal madde kalıntıları bulunan varilleri attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde ormanlık alana kimyasal varil atan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde, ormanlık alana içinde kimyasal madde kalıntıları bulunan varilleri attığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı köyünün Taşlık mevkisinde bir kısmı yakılmış variller olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede bazıları yakılmış halde bulunan 65 varil üzerinde inceleme yaptı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, içinde kimyasal atık olan varillerin bir fabrikaya ait olduğunu tespit etti. Fabrikanın ise varilleri imha edilmek üzere Edirne'de faaliyet gösteren bir işletmeye sattığı bilgisine ulaşıldı. İmha edilmek amacıyla bir kamyona yüklenen atıkların işletmeye teslim edilmediği de belirlendi.

Kamyon

güzergahını incelemeye alan ekipler, kamyonun olayın meydana geldiği gün ve saatte atıkların bulunduğu

bölgede olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Ü.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, çevre mevzuatı

çerçevesinde ilgili firmalar ve şahıslar hakkında çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Variller, ekiplerin gözetiminde imha edilmek üzere iş makineleriyle kamyonete yüklendi.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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