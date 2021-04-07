Kırklareli'nde ormanlık alanda 48 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.A, H.K.A. ve O.D. gözaltına alındı.

Ekipler iki bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 sığınmacıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan 'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastape ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köylerinde ormanlık alanda sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

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