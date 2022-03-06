Kırklareli'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

06.03.2022 09:57
Kırklareli'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Tatlıpınar köyünde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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