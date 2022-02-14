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Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu

14.02.2022 08:55
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone yardımı ile bulundu.

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone yardımı ile bulundu.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir düzensiz göçmen, 10 kişilik grup olduklarını ve kaybolduklarını belirtti.

Göçmenlerin, Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyü ormanlık alanda oldukları belirlendi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler drone ile havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Drone ile bölgede yapılan taramada 10 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

Yollarını kaybettikleri için ormanlık alanda geceyi geçirdikleri öğrenilen göçmenler sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu

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112 Acil Çağrı, Kırklareli, Göçmen, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan düzensiz göçmenler drone ile bulundu - Son Dakika
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