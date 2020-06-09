Kırklareli'nde ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef, 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.



Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.



Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, köpeklerden 12'sinin telef olduğu, 4'ünün de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.



Telef olan köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, diğerleri Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı.



Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.



Soruşturma başlatıldı

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade eden Bilgin, bu tür olaylarla karşılaşmak istemediklerini söyledi.

Olayın hem valilik hemde savcılık tarafından araştırıldığını anlatan Bilgin, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.