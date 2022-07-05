Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay yasaklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay yasaklandı

05.07.2022 13:36
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay yasaklandı

Kırklareli Valiliğince kent genelinde ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay yasaklandı.

Kırklareli Valiliğince kent genelinde ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem nedeniyle Kırklareli, Demirköy ile Vize orman işletme müdürlükleri koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihlerinde 3 ay süreyle yasaklandığı kaydedilen açıklamada, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetler de bulunanların yasaktan muaf tutulduğu bildirildi.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kırklareli il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Ruhsatlı ve kontrollü girilenler hariç, orman çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır."

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Kaynak: AA

Kırklareli, 1 Temmuz, Eylül, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay yasaklandı - Son Dakika

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