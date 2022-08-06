Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

06.08.2022 14:29
Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, ilçe milli eğitim müdürleri, ortaokul müdürleri katıldı.

Toplantıda LGS sonuçları görüşülerek, 2022-2023 eğitim, öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Ekici, kitap okumanın önemine değinerek, "Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik ediniz." dedi.

Eğitim öğretim yılının başında yeniden bir toplantı düzenleneceğini ifade eden Ekici, okul müdürlerine stratejik planlarını hazırlamaları yönünde talimat verdi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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