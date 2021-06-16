Kırklareli'nde OSB'lerde mobil aşı uygulaması başladı - Son Dakika

- Kırklareli'nde OSB'lerde mobil aşı uygulaması başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrika ve büyük işletmelerde çalışanlara yönelik yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlikte organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik aşılama çalışması başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan fabrikadaki işçiler mobil ekipler tarafından aşılandı.

Çalıştığı fabrikasında aşısını olan Sercan Batur, aşını olduğu için kendini güvende hissettiğini belirterek, "Şuan için aşımızı olduk gayet iyi hissediyorum. Bütün arkadaşlarımız da aşılanacak. Kendimi daha güvende hissediyorum. İnşallah daha iyi olacak. Bütün herkes aşılansın. En son işçi kesimine denk geldi. 2,5 aydır bekliyorduk. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Onlar gece gündüz bizim sağlığımız için mücadele ediyorlar" dedi.

Uzun bir süredir aşı olmayı beklediğini söyleyen Arzu Tulkim, "Gayet iyiyim inşallah daha da olacağız. Hepimize geçmiş olsun. Böyle bir uygulamada emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sağlık çalışanlarımızın hakları asla ödenmez. Onların sayesinde bu tehlike atlatılıyor. Onlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Gece gündüz demeden yorulmadan bizler için çalıştılar, çabaladılar. Hakları ödenmez iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.