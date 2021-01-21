Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tabloyu satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tabloyu satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı

21.01.2021 10:05
Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tabloyu satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tablo ile Roma dönemine ait sikke ve şamdanı satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tablo ile Roma dönemine ait sikke ve şamdanı satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, A.İ'nin evine düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 87,5x108 santimetre ebadındaki tuvale yapılmış "Kuşlara Yem Hazırlayan Adam" tablosu ile Roma dönemine ait 45 sikke, 9 santimetre uzunluğunda zincir, sarı renkli halkalı obje, şamdan ve izinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin tabloyu 750 bin dolara satmaya çalıştığı öne sürüldü.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Osmanlı, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tabloyu satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika


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