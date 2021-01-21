Kırklareli'nde Osmanlı dönemine ait tabloyu satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Ekipler, A.İ'nin evine düzenledikleri operasyonda Osmanlı dönemine ait 87,5x108 santimetre ebadındaki tuvale yapılmış "Kuşlara Yem Hazırlayan Adam" tablosu ile Roma dönemine ait 45 sikke, 9 santimetre uzunluğunda zincir, sarı renkli halkalı obje, şamdan ve izinsiz kazıda kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kırklareli 'nde Osmanlı dönemine ait tablo ile Roma dönemine ait sikke ve şamdanı satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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