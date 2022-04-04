Kırklareli'nde otizmli öğrenciler gökyüzüne mavi balon bıraktı - Son Dakika

Kırklareli'nde, otizmli öğrenciler gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı.

Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda gerçekleştirilen programda çocukların ve öğrencilerin yüzleri boyandı.

Etkinlikte, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, otizmin hastalık değil, bilinenin aksine farklılık olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle otizme dikkat çekildiğini ifade eden Kalkan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.