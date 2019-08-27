Kırklareli'nde otluk yangını
1 saat önce
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:06 Kaynak: AA
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 200 Konutlar mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.
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