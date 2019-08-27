Kırklareli'nde otluk yangını

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 200 Konutlar mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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