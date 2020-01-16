Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Yurtseven (30) yönetimindeki 22 UB 142 plakalı otomobil, Edirne bayırı mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Devrilen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Uğur Yurtseven (35) sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Onur Yurtseven'in cenazesi morga kaldırıldı.
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