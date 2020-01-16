Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Onur Yurtseven (30) yönetimindeki 22 UB 142 plakalı otomobil, Edirne bayırı mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Devrilen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Uğur Yurtseven (35) sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldı.


Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Onur Yurtseven'in cenazesi morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün kaza yaptığı caddede yaklaşık 2 ay önce drift yaparken yakalandığı, drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 9 bin 46 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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