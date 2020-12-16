Kazada otomobilde sıkışan sürücü Hamza K. ile Volkan B. (39), itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hamza K. (47) idaresindeki 59 AC 611 plakalı otomobil ile Ümit I. (59) yönetimindeki 34 JB 7097 plakalı tır, D-100 karayolu 3. kilometresinde çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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