KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

16.12.2020 08:37

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza K. (47) idaresindeki 59 AC 611 plakalı otomobil ile Ümit I. (59) yönetimindeki 34 JB 7097 plakalı tır, D-100 karayolu 3. kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Hamza K. ile Volkan B. (39), itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar,112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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