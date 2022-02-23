Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

23.02.2022 14:30
Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Şubat'ta merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Fatih Ç.'nin ölü olarak bulunduğu otomobilin kiralık olduğu öğrenilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışması sonucu F.Ş. ile S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde otomobilde ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kırklareli'nde otomobilde ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 114 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli, 112 Acil, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:36:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement