KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

14.03.2022 13:13

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 39 DD 259 plakalı otomobil, Dere Mahallesi Set Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı ardından da şarampole devrildi.

Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobilde bulunan T.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 73 yaşındaki berber organlarını bağışladı Kırklareli'nde 73 yaşındaki berber organlarını bağışladı Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksici gözaltına alındı Kırklareli'nde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksici gözaltına alındı

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:38:45. #1.11#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement