Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

23.02.2022 09:52
Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

A.G. yönetimindeki 34 PBS 288 plakalı otomobil ile K.O.Y. idaresindeki 39 AAR 554 plakalı motosiklet Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü K.O.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı

Lüleburgaz, Hürriyet, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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