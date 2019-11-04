Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Recep Koycu (23) yönetimindeki motosiklet, TEM otoyolu Ahmetbey mevkisinde, H.M. idaresindeki 34 BNU 771 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten düşen sürücü Recep Koycu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sürtünme nedeniyle yanan motosikleti itfaiye ekipleri söndürdü.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TEM Otoyolu, Motosiklet, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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