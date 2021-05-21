Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Er savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Er'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Dönmez (35) idaresindeki 39 SF 489 plakalı otomobil ile Sebahattin Er'in (57) kullandığı 39 EK 862 plakalı motosiklet Evrensekiz kavşağında çarpıştı.

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