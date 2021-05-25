Kırklareli'nde oturma odasında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerinin oturma odasındaki bitki kabininde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli A.İ'nin evinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli A.İ. ile evde bulunan U.C. yakalandı.
Evin oturma odasındaki bitki kabininde saksıda kenevir bitkisi, kenevir bitkisi öğütmek için kullanılan materyal, hassas terazi, bitki geliştirme sıvı gübresi, kurutulmuş ve satışa hazır yaklaşık 200 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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