Kırklareli'nde oturma odasında Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Lüleburgaz'da dün zanlıların evlerinin oturma odasındaki bitki kabininde saksıda kenevir bitkisi, kenevir bitkisi öğütmek için kullanılan materyal, hassas terazi, bitki geliştirme sıvı gübresi, kurutulmuş ve satışa hazır yaklaşık 200 gram esrar ele geçirilmişti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ. ve U.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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