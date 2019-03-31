Kırklareli'nde Oylar Adliyeye Teslim Ediliyor
1 saat önce
Kırklareli'nde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayımı tamamlanan oylar adliyeye teslim edilmeye başlandı.
Kırklareli
'nde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayımı tamamlanan oylar adliyeye teslim edilmeye başlandı. Türkiye
'de olduğu gibi Kırklareli'nde de oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Açılan sandıklardaki oyların sayımının ardından oy pusulaları sandık başkanları ve polis eşliğinde Kırklareli Adliyesine getirilmeye başlandı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:56 Kaynak: İHA
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