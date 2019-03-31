Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Oylar Adliyeye Teslim Ediliyor

Kırklareli'nde Oylar Adliyeye Teslim Ediliyor

1 saat önce

Kırklareli'nde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayımı tamamlanan oylar adliyeye teslim edilmeye başlandı.

Kırklareli'nde Oylar Adliyeye Teslim Ediliyor, System.String[]
Kırklareli'nde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sayımı tamamlanan oylar adliyeye teslim edilmeye başlandı.

Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Açılan sandıklardaki oyların sayımının ardından oy pusulaları sandık başkanları ve polis eşliğinde Kırklareli Adliyesine getirilmeye başlandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Kırklareli, Güncel
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