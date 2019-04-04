Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Oylar Tekrar Sayılmaya Başlandı

Kırklareli'nde Oylar Tekrar Sayılmaya Başlandı

41 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım işlemi başladı.

Kırklareli'nde Oylar Tekrar Sayılmaya Başlandı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım işlemi başladı.

Kırklareli Adliye binasında, İlçe Seçim Kurulu üyeleri, kararın ardından hazırlıklarını tamamladı.

Oy çuvalları, Kadastro Mahkemesi duruşma salonuna güvenlik önlemi altına getirildi. Duruşma salonuna konulan kamera ile sayım işlemlerinin kayıt altına alınması sağlanıyor.

Sayımın yapıldığı salonda kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut ile partilerin temsilcileri de bulunuyor.

Süreç

Kırklareli'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.


AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etmiş, itiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, yeniden sayım kararını uygun bulmamıştı.

Bunun üzerine AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla YSK'da toplanan komisyon, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:06 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti, MHP, Kırklareli, Güncel
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