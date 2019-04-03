Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayılacak

Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayılacak

49 dakika önce

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Kırklareli İlçe Seçim Kurulunca oluşturulan komisyon toplandı.

Komisyon tarafından belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:47 Kaynak: AA

AK Parti, MHP, Kırklareli, Güncel
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