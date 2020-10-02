Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - KIRKLARELİ - Son Dakika

Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğünce 10 farklı bölgede sabit ve 19 mobil ekip tarafından gerçekleştirilen denetimde, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Çalıntı motosikleti kullanırken yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 3 saat süren denetimlerde, terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 35 motosiklet ekiplerce trafikten men edildi. Motosikletler, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 36 sürücüye toplam 41 bin 64 lira ceza uygulandı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarında aranma kaydı olan bir şüpheli yakalandı. Bir zanlının ise üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

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