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Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

04.10.2021 09:40
Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı, System.String[]

Kırklareli'nde park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Zafer Mahallesi Aydın Korkmaz Sokak'ta 68 FL 862 plakalı A.A.'ya ait otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken otomobilde maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı
Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı
Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı
Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı
Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika


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