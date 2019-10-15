Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti

50 dakika önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı kazanın içine düşen ve vücudunda yanık oluşan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı kazanın içine düşen ve vücudunda yanık oluşan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Poyralı köyünde 10 Ekim'de pekmez kaynattığı sırada dengesini kaybederek kazanın içine düşen ve vücudunda 2. derece yanık oluşan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nden ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yörük buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yörük'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pınarhisar, Kırklareli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı Bir gün önce İzmir'de konser veren Ajda Pekkan, Gaziantep konserini ertelediğini duyurdu Otogaza 6 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 02:51:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde pekmez kaynattığı kazana düşen kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]