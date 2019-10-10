Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı

39 dakika önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaynayan pekmez kazanının içine düşen kişi yaralandı.

Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı, System.String[]

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaynayan pekmez kazanının içine düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Poyralı köyünde yoğun ateşte pekmez kaynatan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, dengesini kaybederek kaynayan kazanın içine düştü.

Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yörük'ün vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.

Yörük'ün başka bir sağlık kurumuna sevki için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan Yörük, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, vücudunda yanıklar oluşan 71 yaşındaki hastanın hava ambulansıyla İzmir'e sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu aktaran Cerit, Yörük'e acil şifalar diledi.

Devlet Hastanesi, Ahmet Yörük, Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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