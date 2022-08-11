Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde bal üretimi yapan M.K. piknik tüpü ile çalışma yaptığı esnada tüp alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarının bulunduğu alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 71 arı kovanı alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.