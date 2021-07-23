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Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı - Son Dakika

Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı

23.07.2021 10:01
Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı, System.String[]

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, vatandaşların piknik alanlarında yaktıkları ateşleri, işleri bittikten sonra söndürmesi gerektiğini bildirdi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, vatandaşların piknik alanlarında yaktıkları ateşleri, işleri bittikten sonra söndürmesi gerektiğini bildirdi.

Terzi, yaptığı açıklamada, piknik alanlarında yanık bırakılan ateşin, yangınlara ve büyük kayıplara neden olabileceğini belirtti.

Vatandaşların alacağı basit önlemlerle olası faciaların önüne geçmenin mümkün olduğunu aktaran Terzi, yakılan ateşler sönmeden vatandaşların bölgeden ayrılmaması gerektiğini kaydetti.

Piknik alanları dışında da ateş yakılmasının yasak olduğunu ifade eden Terzi, "Orman İşletme Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı sürekli bilgilendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız piknik alanlarında yaktıkları ateşleri söndürmeli. Piknikçilerin her yerde de ateş yakması doğru değil. Piknik için ayrılmış bölgeler mevcut. Güvenli yerlerde piknik yapılıp, ateş yakılır ve sonrasında ateş söndürülürse hiçbir sıkıntı çıkmaz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz."

Kırklareli, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde piknikçilere yangın uyarısı - Son Dakika


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