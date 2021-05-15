KIRKLARELİ - Pınarhisar Kalesi Filistin'e destek için ışıklandırıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla tarihi kale ışıklandırıldı.

İHH İnsanı Yardım Derneği ile Pınarhisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte kaleye Filistin bayrağı görselleri, "Kırklareli'nden Kudüs'e selam olsun", "Son kale düşmeden Kudüs düşmez", "Terörist İsrail" yazıları yansıtıldı.

Dernek Şube Başkanı Şeref Özcan burada yaptığı konuşmada, Müslümanlara yönelik yapılan her saldırıyı lanetlendiklerini söyledi.

Filistin'in yalnız olmadığını belirten Özcan, "İsrail'in işlediği insanlık suçu karşısında asla sessiz kalmayacağız." dedi.

Özcan, Kudüs'ün, Müslümanların göz bebeği ve kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Pınarhisar Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ise Filistin'in yanında olduklarını göstermek için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Filistin'in asla yalnız olmadığını ifade eden Çalık, "Kudüs, özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." diye konuştu.