Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu

13 dakika önce

Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu, System.String[]

Kırklareli'nde, planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, 6 adet çanta buldu. Çantalarda, genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Çiftçinin, cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, planörden çantaların atıldığını görerek bölgeye geldiğini, burada çantaları toplamaya çalışan kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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