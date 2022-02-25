KIRKLARELİ - Prematüre doğan bebek 35 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Prematüre doğan bebek 35 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi

25.02.2022 15:50

Kırklareli'nde 32 haftalık ve 1 kilo 390 gram doğan prematüre bebek bir ayı geçkin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi.

Kırklareli'nde 32 haftalık ve 1 kilo 390 gram doğan prematüre bebek bir ayı geçkin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi.

Azerbaycan uyruklu Aynura Malikova Kırçe geçen ay Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rutin doktor kontrolü sırasında düşük yapma riskine karşı acilen doğuma alındı.

Sezeryanla 32 haftalık ve 1 kilo 390 gram olarak dünyaya gelen Metehan bebek yoğun bakıma alındı.

Minik bebek kuvözdeki 35 gün süren tedavisi sonrası kilo aldı, sağlığına kavuştu. Tedavisinin tamamlanması sonrası 2 kilo 400 gram olan Metehan bebek taburcu edildi.

Başhekim Çağdaş Derdiyok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prematüre doğan Metehan bebeğin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Metehan bebeği taburcu etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Derdiyok, sağlık problemleri olmadan bebeği aileye teslim ettiklerini belirtti.

Anne Kırçe de ilk andan itibaren tüm sağlık çalışanlarının kendileri ile çok güzel ilgilendiğini anlattı. Bebek hakkında her zaman bilgi alabildiğini ifade eden Kırçe, "Bizi merakta bırakmadılar. Bebeğin burada olmasından dolayı çok memnun kaldım."

Metehan bebeğin taburcu edilme törenine, Kamu Hizmetleri Başkanı Dr. Sema Çomaklı, Hastane Müdür Yardımcısı Haldun Ulu ile bazı doktorlar katıldı.

KIRKLARELİ - Prematüre doğan bebek 35 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi
KIRKLARELİ - Prematüre doğan bebek 35 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi
KIRKLARELİ - Prematüre doğan bebek 35 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildi

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Azerbaycan, Kırklareli, Araştırma, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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