Kırklareli'nde PTT Adliye Şubesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde PTT Adliye Şubesi açıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde PTT Adliye Şubesi açıldı

7 saat önce

Kırklareli Adliyesinde, "PTT Adliye Şubesi" törenle açıldı.

Kırklareli'nde PTT Adliye Şubesi açıldı, System.String[]

Kırklareli Adliyesinde, "PTT Adliye Şubesi" törenle açıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, PTT Kırklareli Başmüdürü Ali Sevinç katıldı.

Sevinç, konuşmasında, PTT'nin Türkiye'nin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Posta hizmetlerinin yanı sıra, kargo, kurye lojistik, bankacılık, sigortacılık ve e-ticaret alanlarında da faaliyet gösterdiklerini anımsatan Sevinç, her geçen gün artan hizmet kalitesi ile vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin en geniş hizmet ağına sahip olduklarını aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"PTT vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini her geçen gün gelişen teknolojiye öncülük edip hizmetlerini çeşitlendiriyor ve geliştiriyor. 180 yıldır vatandaşlarımıza kesintisiz güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Kırklareli PTT Başmüdürlüğü olarak halkımızın ayağına hizmet götürüp, yerinde ve kaliteli hizmet sunabilmek için Kırklareli Adliye PTT Şubemizi halkımızın hizmetine sunduk. Bu hizmete açtığımız şubemizde adli ve idari işlemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasının yanında aynı zamanda bu muhitte bulunan vatandaşlarımıza hizmet verecek."

Başsavcı Kapağan da PTT Adliye Şubesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırklareli, Türkiye, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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