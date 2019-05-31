Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi
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Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığımızca Ramazan Bayramı tatili dokuz güne çıkarılmasından dolayı Kırklareli Valiliği Bayramlaşma programı 31 Mayıs 2019 Cuma günü 14.30'da İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde İl Protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi, System.String[]

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Bayramın 1.günü ise Hızırbey Camiinde kılınacak Bayram Namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşacak. Vali BİLGİN daha sonra Huzurevi, Çocuk Yuvası, Jandarma, Emniyet ve Şehit Ailelerimizi ziyaret ederek bayramlaşacak.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldığını belirterek, ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Devletin birliği, bütünlüğü ve manevi birlikteliğini ortaya koymak amacıyla bayramların önemli olduğunu ifade eden Vali BİLGİN, tüm İslam âleminin de bayramını tebrik etti.

Vali BİLGİN, bayramın 1. günü vatandaşlarla da ayrı bir program düzenleneceğini sözlerine ekledi. Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve beraberindekiler, daha sonra bayramlaştı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törene, Kırklareli Valimiz Sayın Osman BİLGİN, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İNAN, Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, İl Emniyet Müdürü Erkin ADALAR, Jandarma Komutanı Albay Kadir OĞUZ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:26 Kaynak: Bültenler
Kırklareli, Ramazan Bayramı, Güncel
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