Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Bayramın 1.günü ise Hızırbey Camiinde kılınacak Bayram Namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşacak. Vali BİLGİN daha sonra Huzurevi, Çocuk Yuvası, Jandarma, Emniyet ve Şehit Ailelerimizi ziyaret ederek bayramlaşacak.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldığını belirterek, ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Devletin birliği, bütünlüğü ve manevi birlikteliğini ortaya koymak amacıyla bayramların önemli olduğunu ifade eden Vali BİLGİN, tüm İslam âleminin de bayramını tebrik etti.

Vali BİLGİN, bayramın 1. günü vatandaşlarla da ayrı bir program düzenleneceğini sözlerine ekledi. Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve beraberindekiler, daha sonra bayramlaştı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen törene, Kırklareli Valimiz Sayın Osman BİLGİN, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İNAN, Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, İl Emniyet Müdürü Erkin ADALAR, Jandarma Komutanı Albay Kadir OĞUZ, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.