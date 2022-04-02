Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı - Son Dakika

Kırklareli'nde ramazan davulcuları sahur mesailerine başladı.

Kentteki ramazan davulcuları, sahur vakti öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, aralarında kısa bir değerlendirmede bulunarak ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.

Davul sesini duyan birçok vatandaş, balkonlara çıkarak davulcuları selamladı.

Davulcu Ferit Demirören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, on bir ayın sultanı ramazan ayının ilk gecesinde göreve başladıklarını söyledi.

Vatandaşları sahura davet ettiklerini ifade eden Demirören, evlerin ışıkları yandığında kendini çok mutlu hissettiğini kaydetti.

Kendisini gören vatandaşların da evlerinin cam veya balkonlarına çıktığını anlatan Demirören, "Allah herkese iyilik, hoşluk versin. Davulun sesini duyanlar kalkıp el sallıyor 'teşekkür ediyor' o bana yetiyor. Oruç tuttuğunu anlıyorum ne güzel, ne mutlu bir şey." diye konuştu.