Kırklareli'nde restoran ve kafeler denetleniyor - Son Dakika

Kırklareli'nde restoran ve kafeler denetleniyor

Kırklareli'nde restoran ve kafeler denetlendi.

Kırklareli'nde restoran ve kafeler denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan restoran ve kafelere denetimde bulundu. Ekipler, hijyen kurallarını ve alınan tedbirleri inceleyerek, ilgili tedbirler kapsamında işletme sahipleri ile çalışanları bilgilendirdi. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme süreci çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Faaliyete başlayan işletmelere hayırlı olmasını dileyen Kesimoğlu, işletmelerde alınan tedbirlerin denetlendiğini belirtti. Özellikle hijyen kuralları konusunda sıkı davrandıklarını aktaran Kesimoğlu, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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