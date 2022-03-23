Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı

23.03.2022 11:03
Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde rögar kapağının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerim kimliğini tespit etti. Şüphelilere ait otomobil Ahmetbey beldesi durduruldu. Otomobilde yapılan aramada rögar kapağı ele geçirilirken M.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

YORUMLAR
500
SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı

Kırklareli, Evrensekiz, Lüleburgaz, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
10:23 Isınmak için girdiği trafodan yanarak çıktı! Akıma kapılan gencin yardım çığlığı yürek parçaladı: Ölüyorum ağabey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde rögar kapağını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement