Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması - Son Dakika

Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde ekipler, sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde ekipler, sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

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Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün şiddetli yağış sonrası su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su basan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarhisar'ın yağışlar nedeniyle ağır darbe aldığını söyledi.

Tüm tedbirlere rağmen derelerin taştığını, birçok ev ve iş yerini su bastığını anlatan Talay, ilçeye ulaşımın sağlandığı yolların da kapandığını ifade etti.

Belediye ekiplerinin zarar gören noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Talay, şunları kaydetti:

"10 günde üçüncü kez sel baskınları ile karşı karşıya kaldık. Önceki gün 232 evde hasar tespiti yapmıştık, bu sayı dün itibarıyla ikiye katlandı. Rabb'im yardımcımız olsun inşallah. Yeniden hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladık. Üçüncü su baskını gerçekten bizi yordu. Şehir içi yollar çok büyük taşlar ve kayalarla kapandı. İlçenin ara sokakları bile ulaşıma kapandı. En büyük tesellimiz ise can kaybımızın olmaması."

Talay, yağış nedeniyle şebeke suyunun bir süre kullanmaması uyarısında bulundu.

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:35 Kaynak: AA

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