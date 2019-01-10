Kırklareli'nde Sağanak
19 dakika önce
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar, yerini sağanağa bıraktı.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar, yerini sağanağa bıraktı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar, yağıştan otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyararak, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son 1 saatte metrekareye 8 kilogram yağış düştü.
Yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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