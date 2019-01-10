Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Sağanak

Kırklareli'nde Sağanak

19 dakika önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar, yerini sağanağa bıraktı.

Kırklareli'nde Sağanak, System.String[]
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar, yerini sağanağa bıraktı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar, yağıştan otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyararak, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son 1 saatte metrekareye 8 kilogram yağış düştü.

Yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Sabah, Kırklareli, Güncel
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