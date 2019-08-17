Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde sağanak

17 dakika önce

Kırklareli'nde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde sağanak, System.String[]
Kırklareli'nde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün başlayan ve zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 22 kilogram yağış düştü.
Yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü
100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 12:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]