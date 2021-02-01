- Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor - Son Dakika

- Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Kırklareli'nde sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında ve Cumhuriyet Meydanında su birikintileri nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte zorlandı.

İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığı 11 derecenin ölçüldüğü Kırklareli'nde yağışın Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.