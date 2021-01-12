Kırklareli'nde sağanak olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kırklareli'nde sağanak olumsuz etkiledi

Kırklareli'nde sağanak olumsuz etkiledi Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nde sağanak olumsuz etkiledi KIRKLARELİ - Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Yağmur sebebiyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağmur sebebiyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında su birikintileri nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte zorlandı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığı 9 derecenin ölçüldüğü Kırklareli'nde yağışın akşam boyu devam etmesi bekleniyor.

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