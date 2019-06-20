Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde sağanak ve dolu
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Kırklareli'nde sağanak ve dolu

1 saat önce

Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı, bazıları ise şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
Öte yandan zaman zaman görünen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:03 Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel
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